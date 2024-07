Pamiętacie uroczą, szczerą dziewczynkę z piegami, która wygrała III edycję "Mam talent!"? Magda Welc w końcu szykuje się do podbicia rynku muzycznego, ale póki co w ostrożny sposób. Na początek młoda wokalistka nagra płytę z kolędami. Magda właśnie zaszyła się w studio, gdzie pracuje nad swoim debiutanckim albumem. Jak zapewniła w "Dzień Dobry TVN", na płycie usłyszymy też premierową pastorałkę, którą napisano specjalnie dla niej.



Płyta ma ukazać się w sprzedaży już w połowie listopada i promować ją będą kolędy takie jak: "Lulajże Jezuniu" czy "Jezus Malusieńki". Wyda ją jeden z większych polskich koncernów fonograficznych. Ma to być gwiazdkowy prezent dla jej najbliższych. Innymi słowy - komercyjnie dobry krok, by zarobić dodatkowe pieniądze.

Trzeba przyznać, że jak na zwyciężczynię talent show to niewielki postęp. Z drugiej strony, nie zapominajmy że Magda ma dopiero 11 lat i ciężko oczekiwać od niej przebojów na skalę Sylwii Grzeszczak czy Dody. Czujemy, że jej czas jeszcze nadejdzie, tak jak w przypadku koleżanki po fachu, Alicji Janosz.



Kupicie płytę Magdy do umilania świątecznych wieczorów?



