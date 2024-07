Warsaw Fashion Film Festival to jedyny w Polsce festiwal dedykowany wyłącznie filmom poświęconym modzie. W przeglądzie pokazane zostaną wyselekcjonowane, najlepsze światowe produkcje, często będące premierami w Polsce. W ramach Festiwalu organizowany jest również konkurs na najlepszą etiudę zrealizowaną przez polskich twórców.

Celem Festiwalu jest stworzenie nowej kategorii, która będzie połączeniem świata mody i filmu. Dlatego oprócz pokazów najlepszych światowych dokumentów o modzie i promocji młodych, polskich twórców, ważnym elementem Festiwalu są warsztaty oraz wykłady filmowców i kreatorów mody.

Warsaw Fashion Film Festival to nie tylko prezentacja filmowej twórczości dedykowanej modzie, ale również przemyślana próba zebrania i analizy tego typu projektów.

Podczas festiwalu będziecie mogły obejrzeć:

Filmy wchodzące w skład repertuaru drugiej edycji Warsaw Fashion Film Festival:

1. Filmy pełnometrażowe:

Diana Vreeland: The Eye Has To Travel

Reż. Lisa Immordino Vreeland, Stany Zjednoczone, 86 min

Vidal Sassoon: The Movie

Reż. Craig Teper, Stany Zjednoczone, 90 min

Call It a Balance in the Unbalance

Reż. Regine Lettner. Niemcy/Turcja, 74 min

Kim jesteś, Polly Maggoo?

Reż. William Klein, Francja, 102 min

Beyond Biba: A Portrait of Barbara Hulanicki

Rez. Louis Price, 56 min

2. Przegląd filmów krótkometrażowych Johana Rencka

1. The Knife. Pass this on.

2. Suede. She's in fashion.

3. Fever Ray. Seven

4. H&M Versace

5. H&M Matthew Williamson

6. Valentino Valentina

7. Armani The Tip

3. Filmy krótkometrażowe z serii Avant / Garde Diaries

Podczas Warsaw Fashion Film Festival pokażemy twórczość i niezwykle inspirujące wywiady z wybranymi artystami.

1.Iris Apfel.

2.Susan Dimasi

3.Invisible thread. Telse Bus.

4.Attracted to the dark side. Tobias Tanner.

5. Mystical Playground. Susie Lau.

6. Diane Pernet. To be honest.

7. Right time at the right place. The Cobrasnake.