Zaplanowałaś urlop i teraz szukasz idealnej walizki na swój wyjazd? Niezależnie od tego, dokąd się wybierasz, powinnaś wyposażyć się w walizkę, która nie tylko spełni twoje oczekiwania, ale też będzie modna i efektowna! Przygotowaliśmy dla was kilka przydatnych wskazówek, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie walizki oraz jakie modele są trendy w tym sezonie!

Jak wybrać walizkę?

Dobrze dobrana walizka podnosi nasz komfort podróży, stając się niezawodną i niezastąpioną towarzyszką wakacyjnych wojaży. Kupując walizkę powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to z czego jest wykonana. W końcu musi przetrwać lot w luku bagażowym czy spacer po kocich łbach na Starówce! Kluczowe znaczenie ma tu rodzaj materiału, z jakiego została wykonana. Najwyższą jakością, trwałością i odpornością na uszkodzenia cechują się walizki z poliwęglanu i polipropylenu, natomiast bagaż wykonany z ABS-u jest wyjątkowo lekki. Walizki wykonane ze wszystkich tych materiałów posiada w swojej ofercie m.in. marka OCHNIK .

Najlepsza walizka na wakacje

Podczas zakupu walizki, należy zwrócić uwagę także na kółka. Największy komfort przemieszczania i manewrowania bagażem zapewniają te wykonane z kauczuku, zamocowane w sposób umożliwiający obracanie się o 360 stopni. Jeśli planujesz zabrać ze sobą cenne przedmioty lub wybierasz się w daleką podróż pełną przygód, warto zadbać o to, aby twoja walizka wyposażona była w zamek szyfrowy. Nie trzeba korzystać z niego za każdym razem, ale zawsze warto mieć taką możliwość.

A jakie modele będą najmodniejsze latem 2019?

Klasyczna czerwień

Jesteś odważna i masz fantazję? Tego lata postaw na walizkę w kolorze klasycznej czerwieni! Będzie świetnie pasować do letnich stylizacji, a wyrazisty kolor walizki ma jeszcze jedną ważną zaletę – bez trudu wypatrzysz ją na lotniskowej taśmie!

Słodki róż

Kto powiedział, że walizka musi być czarna albo granatowa? Jeśli lubisz kobiecy styl, postaw na model w kolorze landrynkowego różu z czarnymi elementami! Jej radosna barwa od razu wprowadzi cię w wakacyjny nastrój i sprawi, że zawsze będziesz się wyróżniać. W końcu, kiedy jak nie latem? :)

Designerska

Uwielbiasz designerskie dodatki? Musisz mieć tę walizkę! W ofercie OCHNIK pojawiły się właśnie niezwykłe walizki z ABS-u, pochodzące z jubileuszowej kolekcji Paprocki & Brzozowski x OCHNIK zaprojektowanej na 30-lecie marki. Biały model w czarne logo marki OCHNIK oraz duetu słynnych projektantów przypadnie do gustu każdej fashionistce!

Metaliczna szarość

Metaliczna szarość to jeden z ulubionych kolorów Hollywoodzkich gwiazd! Taka walizka nigdy nie wychodzi z mody, pasuje do każdej stylizacji i sprawdzi się zarówno w wakacje, jak i w czasie podróży służbowej. W ofercie OCHNIK znajdziecie metaliczną walizkę ozdobioną asymetrycznymi liniami, które nadają jej wyjątkowego sznytu. To idealny model dla perfekcjonistek i elegantek!

Artykuł powstał z udziałem marki OCHNIK