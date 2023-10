Walentynki to święto miłości: partnerskiej, przyjacielskiej i… do samej siebie! Nie zapominaj o tym, oglądając nową kolekcję marki Pandora. Marka przygotowała piękne nowości, sprawdzając przy okazji, jak rok 2020 rok wpłynął na relacje międzyludzkie.

Choć miniony rok zapisał się już w historii, zapamiętamy go na zawsze jako moment wielu wyzwań i zmian. Oprócz tych trudnych i negatywnych, można znaleźć również kilka wartościowych. Pandora przeprowadziła szereg badań, sprawdzając co oznacza miłość w dzisiejszych czasach. Wyniki wskazują, że trudy 2020 roku wpłynęły pozytywnie na jakość relacji międzyludzkich!

Międzynarodowa ankieta przeprowadzona w 11 krajach, w tym w Polsce, potwierdziła pozytywne zmiany w różnego rodzaju relacjach międzyludzkich. 70% respondentów wierzy, że związki są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.

To jednak nie wszystko! 64% badanych twierdzi, że rozmawia z bliskimi częściej niż przed pandemią i podkreśla wagę wyrażania uczuć i pokazywania ludziom, że są kochani. Koncept miłości i przyjaźni wyrażanej w mniejszych lub większych gestach, takich jak większa liczba prezentów (61%), pomoc w obowiązkach domowych (44%) czy komplementowanie bliskich (37%) zyskał również wielu zwolenników.

Związki stały się priorytetem dla wielu osób, które przykładają coraz większą wagę do dbania o nie. 62% badanych pamięta o okazjach i świętach, dzięki którym mogą pokazać bliskim jak bardzo ich kochają. Z tego względu, wierzymy, że tegoroczne Walentynki będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Chcemy umożliwić ludziom pokazanie tego kim są i co lub kogo kochają, dlatego zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoimi historiami o miłości i sposobami na wyrażanie uczuć - mówi Vita Clausen, Global PR & Influencer Director Pandory.