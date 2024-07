Bartek Żukowski, który na dłuższy czas zniknął całkiem z showbiznesu ma dość tego, że wszyscy go znają jedynie z roli Waldusia Kiepskiego. Niedawno postanowił powrócić do serialu, ale jak twierdzi, chce aby w końcu ludzie przestali go kojarzyć jedynie jako "Cyca" z serialu.

- Myślę, że jakiś dobry serial odkleiłby mnie od Waldusia. Chciałbym zagrać jakąś ciekawą rolę. Może prawnika? - wyznał Żukowski we wtorkowym programie Kuby Wojewódzkiego.

Ciekawe tylko, czy ta łatka nie przykleiła się do niego zbyt mocno. Jak myślicie, czy aktor znany z jednej charakterystycznej roli ma szansę na inne poważne role?

