Macie ochotę przenieść się choć na chwilę do świata luksusu? Wystarczy popatrzeć na zdjęcia gwiazd z wakacji na ich profilach na Instagramie! Hollywoodzkie sławy zarabiają ogromne pieniądze i nigdy nie oszczędzają na wyjazdach, co doskonale widać po ich social mediach. Jakie kierunki w tym roku upodobały sobie gwiazdy? Sprawdźcie sami!

Reklama

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez na Capri

Związek Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza kwitnie! Para jest ze sobą od dwóch lat, ale nadal zachowują się jak zakochani nastolatkowie. Najlepiej świadczą o tym zdjęcia z wakacji na Capri we Włoszech, na które niedawno się udali. Capri to jedno z ulubionych miejsc znanych i lubianych, a przede wszystkim bogatych. Ceny na tej niewielkiej, górzystej wyspie mogą przyprawić o zawrót głowy! Za najtańszy nocleg trzeba zapłacić ponad 1000 zł za noc, a za sałatkę Caprese ponad 70 zł. Jednak dla J.LO i słynnego futbolisty takie pieniądze nie są żadnym problemem. Sławna para chętnie korzystała z uroków tego miejsca: pływała na jachcie, spacerowała wąskimi, włoskimi uliczkami i zajadała się owocami morza w ekskluzywnej restauracji Lo Scoglio. Żyć nie umierać!



David Beckham i Elton John z rodzinami w Cannes

Mało kto wie, że David Beckham i Elton John są od ponad 25 lat przyjaciółmi! Z tej okazji panowie postanowili uczcić rocznicę swojej przyjaźni i wybrali się na wspólne wakacje ze swoimi rodzinami do Cannes. Na luksusowy wyjazd nad Lazurowe Wybrzeże, Elton John zabrał swojego męża Davida Furnisha i dwójkę ich dzieci, Zaharego i Elijaha. Nie mogło zabraknąć również pociech Davida i Victorii: Brooklyna, Romea, Cruza i Harper. Gwiazdorskie rodziny relaksowały się i opalały na jachcie, z przerwami na jedzenie w najlepszych, francuskich restauracjach. Victoria nawet na wakacjach nie zapomniała o stylowym wyglądzie! Podczas rejsu zadała szyku w białej, minimalistycznej sukience na ramiączka, która pięknie podkreśliła jej opaleniznę. Patrząc na poniższe zdjęcie po raz kolejny zazdrościmy tak ekskluzywnego życia!



Greckie wakacje Christiano Ronaldo i niezwykły gest

Po odpadnięciu Portugalii z Pucharu Świata w Rosji, Christiano Ronaldo postanowił odpocząć ze swoją ukochaną, Georginą Rodriguez i dziećmi w Grecji. Sławny piłkarz nie oszczędzał na hotelu dla swoich bliskich i wybrał 5 gwiazdkowy kurort Costa Navarino w Mesenii. Gwiazdor miał do dyspozycji apartament z prywatnym basenem i plażą, pole golfowe oraz wiele innych udogodnień. Na miejsce cała rodzina przyleciała prywatnym samolotem wraz z armią ochroniarzy, która dbała o ich spokój podczas wypoczynku. Warto wspomnieć o niecodziennym zachowaniu Christiano! Piłkarz był tak zadowolony z pobytu w hotelu, że podarował jego managerowi aż 17 tysięcy funtów napiwku, czyli ponad 80 000 zł! Poprosił o to, by cała kwota została sprawiedliwie rozdzielona pomiędzy obsługującym go personelem. Trzeba przyznać, że gwiazdor ma duży gest i potrafi docenić innych!

Zobacz także

Reklama

Jeśli i Ty wybierasz się na wakacje we wrześniu oraz chcesz relacjonować swój wyjazd bliskim i w social mediach, potrzebujesz dobrego pakietu roamingowego! Firma Orange przygotowała dla swoich klientów świetne propozycje. Klienci oferty abonamentowej Orange, będąc na wakacjach w krajach Unii Europejskiej, mogą swobodnie rozmawiać, wysyłać SMS-y, a także używać internet w telefonie bez obaw o koszty. Korzystna oferta roamingowa czeka również na tych, którzy wyjeżdżają do 50 popularnych turystycznie krajów poza Unią Europejską. Dostępne są dwa nowe pakiety roamingowe: „Pakiet GO 150” oraz „Pakiet GO 500”, w ramach których otrzymasz 150 MB (50 zł) lub 500 MB (150 zł) internetu do wykorzystania w roamingu. Automatyczna blokada internetu po wykorzystaniu pakietów chroni użytkowników przed niepotrzebnymi kosztami. Minuta połączenia, SMS lub MMS kosztują tyle samo – po 1,50 zł w każdej z opcji.



Więcej informacji o ofercie znajdziesz na stronie operatora sieci Orange.



Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Orange