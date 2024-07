Jeszcze kilka tygodni temu o Kate Rozz mówiła cała Polska - głośne rozstanie z Piotrem Adamczykiem, seria wywiadów i okładka w dużym magaznie, a także doniesienia tabloidów o dość niejasnej przeszłości sprawiły, że Rozz była na ustach wszystkich. Przypomnijmy: "Napisano wiele bzdur na temat Kate Rozz. Nie będzie już milczeć"

Od tamtej pory niewiele o niej słychać - Kate nie pojawiała się na salonach, a większość czasu spędza we Francji. Jedynym źródłem informacji na jej temat jest Instagram aspirującej aktorki - ostatnio Rozz opublikowała zdjęcie, w którym pozuje w obcisłym kostiumie do windsurfingu na plaży. Najwyraźniej myśli jednak powoli o powrocie do show-biznesu, bo na jeszcze innym zdjęciu widzimy ją przymierzającą przepiękną sukienkę Izabeli Łapińskiej, w której zapewne zobaczymy Kate Rozz niebawem na jednej ze ścianek.

Zobaczcie Kate Rozz na plaży i eleganckiej sukience. Tęsknicie za jej obecnością w show-biznesie?

Zobacz też galerię zdjęć Kate Rozz z reportażu, który wyemitowała jedna z telewizji: