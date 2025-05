Poruszający apel podczas debaty: zbiórka dla Ignasia bije rekordy

Podczas transmitowanej na żywo debaty prezydenckiej w TVP doszło do niecodziennego gestu. Krzysztof Stanowski, jeden z uczestników spotkania, pojawił się w studiu w bluzie z napisem „Się Pomaga”. Nie był to przypadek ani element autopromocji – dziennikarz i przedsiębiorca postanowił wykorzystać ogólnopolską antenę do nagłośnienia dramatycznej sytuacji małego chłopca walczącego z ciężką chorobą genetyczną.

Stanowski zaapelował do widzów o wsparcie zbiórki prowadzonej na platformie Się Pomaga. Zwrócił uwagę na trudną sytuację 4-letniego Ignasia, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a – ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni.

Po apelu Stanowskiego na debacie wynik zbiórki wystrzelił

Efekt apelu był błyskawiczny i spektakularny. Tuż po zakończeniu debaty, w której uczestniczył Stanowski, serwis Się Pomaga odnotował ogromne zainteresowanie. W wyniku nagłośnienia sprawy kwota zbiórki wzrosła z ponad 5,2 miliona złotych do ponad 6,5 miliona złotych w zaledwie dwie godziny.

Ogromne zaangażowanie internautów doprowadziło do chwilowej niedostępności strony Się Pomaga. Tak wielkie obciążenie serwera pokazuje skalę reakcji i solidarności społecznej. Tysiące osób postanowiło natychmiast zareagować na apel i pomóc małemu chłopcu.

Krzysztof Stanowski wspiera zbiórkę na leczenie 4-letniego Ignasia

Ignaś ma zaledwie cztery lata, a już toczy nierówną walkę z jedną z najcięższych chorób genetycznych – dystrofią mięśniową Duchenne’a. Nadzieją dla chłopca jest innowacyjna terapia genowa dostępna w Stanach Zjednoczonych. Jednak jej koszt przekracza możliwości finansowe rodziny – potrzeba ponad 6,5 miliona złotych, by Ignaś mógł rozpocząć leczenie ratujące życie.

To właśnie ten cel stał się głównym powodem interwencji Krzysztofa Stanowskiego podczas debaty. Dziennikarz zdecydował się nagłośnić historię Ignasia, wiedząc, że każda minuta na antenie może przełożyć się na realne wsparcie i uratowanie życia dziecka.

Zbiórka na leczenie Ignasia wciąż trwa. Pomimo spektakularnego wzrostu, każdy kolejny grosz przybliża chłopca do ratunku. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem platformy Się Pomaga, a każda forma promocji zbiórki – poprzez media społecznościowe, blogi czy inne kanały – zwiększa szanse na sukces.

Zbiórkę na leczenie 4-letniego Ignasia możecie wesprzeć tutaj, za pośrednictwem serwisu Się Pomaga.

