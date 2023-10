Dla widzów „Tańca z gwiazdami” powrót programu po niespodziewanym przerwaniu show z powodu pandemii koronawirusa to z pewnością świetna wiadomość. Niestety, jest i gorsza. Do show nie wróci jeden z jego ważnych uczestników. Która z gwiazd nie zatańczy już na parkiecie „Tańca z gwiazdami” i dlaczego? Zobaczcie, co powiedział nam jeden z najpopularniejszych tancerzy show, Jacek Jeschke.

Reklama

Zobacz także: 10 lat temu wygrał "Taniec z Gwiazdami" z Moniką Pyrek i już wtedy zachwycał urodą. Dziś Robert Rowiński jest o wiele przystojniejszy!

Reklama

Jacek Jeschke zdradził nam, kogo już nie zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami":