Wczorajsza informacja o tym, że Beyoncé trafiła do szpitala i zaczęła rodzić zelektryzowała media na całym świecie. Do tej pory niestety nie wiadomo czy gwiazda już urodziła. Wiadomo za to gdzie i w jakich warunkach odbędzie się lub odbywa się poród.

Piosenkarka trafiła do najlepszego i zapewne najdroższego szpitala w Nowym Jorku - do szpitala świętego Łukasza (zdj. poniżej). Podobno na potrzeby gwiazdy wynajęto aż pół piętra tego ogromnego budynku a część personelu zatrudniono na wyłączność. Według informacji na stronie szpitala doba w jednym tylko pokoju kosztuje aż 700 $, czyli ok. 2400 zł. Zakładając, że Beyoncé spędzi w szpitalu tydzień i wynajęła 10 pokoi (pół piętra), to poród będzie ją kosztował co najmniej 168 tysięcy złotych! Oczywiście w cenę wliczony jest osobisty concierge oraz kucharze, którzy na specjalne zamówienie przygotują cos wykwintnego. Poza tym w pokoju piosenkarka ma własną łazienkę i garderobę.

W takich warunkach poród na pewno będzie przyjemniejszy. Trzymamy kciuki! Oto zdjęcia szpitala, w którym urodzi Beyoncé:



