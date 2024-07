1 z 21

Kosmetyki MAC w podróżnych opakowaniach

M A C daje Ci teraz wybór produktów pielęgnacyjnych w małych, uniwersalnych objętościach 30 ml. lub mniejszych! Są nie tylko bardziej praktyczne, ale też pozwalają na zabranie ze sobą kompletnej linii pielęgnacyjnej: od nawilżającej mgiełki do utrwalania makijażu Fix +, oczyszczajacego olejku Cleanse Off Oil, olejków do demakijażu Cleanse Off Oil/Tranquil,płynu do demakijażu oczu Pro Eye Makeup Remover, wilgotnych chusteczek Demi-Wipes, nawilżającego kremu Studio Moisture Cream, kremu Strobe Cream, oczyszczającego żelu Green Gel Cleanser po matującą emulsję Oil Control Lotion. Wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać swoją skórę oczyszczoną, odświeżoną i nawilżoną. W maratonie dookoła świata małe opakowania są najprawdopodobniej tym, czego będziesz najbardziej potrzebować. Poręczny rozmiar przystosowany do wypraw doskonale się sprawdzi przy błyskawicznej zmianie miejsc i przy ograniczonym miejscu na bagaż.

FIX + cena ok. 42 zł

CLEANSE OFF OIL/TRANQUIL: cena ok. 42 zł

CLEANSE OFF OIL: cena ok. 42 zł

PRO EYE MAKEUP REMOVER: cena ok. 42 zł

DEMI-WIPES: cena ok. 62 zł

OIL CONTROL LOTION: cena ok. 62 zł

GREEN GEL CLEANSER: cena ok. 42 zł

STROBE CREAM: cena ok. 62 zł

STUDIO MOISTURE CREAM: cena ok. 62 zł