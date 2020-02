W jaki sposób Quebonafide zakrył tatuaże? Nowy wizerunek rapera nie przestaje szokować!

Quebonafide obecnie promuje swój nowy album "ROMANTIC PSYCHO". Z tej okazji pojawił się na kanapie w "Dzień dobry TVN", gdzie zaskoczył nowym wizerunkiem. Nie ma już śladu po tatuażach, długich włosach czy brodzie. Obecny look rapera to nawiązanie do jego wizerunku z czasów studenckich, co sam potwierdził:

To jestem dawny ja. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że życie jest tak zmienne i dynamiczne, że sam nie wiem. - powiedział w "Dzień dobry TVN"

Nowy wizerunek białostockiego rapera wywołał spore zamieszanie, a Internauci są ciekawi, co stało się z tatuażami Quebonafide. Wiemy, jakie są sposoby na ich zakrycie! Zobaczcie...

Czym Quebonafide zakrył tatuaże?

Metamorfoza rapera wywołała duże zaskoczenie, a Internauci zastanawiają się, w jaki sposób Quebo zakrył tatuaże na ciele, których jak wiadomo ma mnóstwo:

Czym on to przykrył? Ten podkład to jakiś hit blogerek Czym on przykrył te dziary???

Prawdopodobnie jest to po prostu skuteczny podkład, który jest w stanie zakryć każdą niedoskonałość na skórze, a nawet całkowicie kamufluje tatuaże. Raper oczywiście nie zdradza szczegółów metamorfozy, ale internautki, a zwłaszcza blogerki domyślają się, co to za produkt!

Najpewniej jest to Dermacol Make Up Cover, który przez blogerki urodowe został nazwany Photoshopem w tubce! To jeden z najsilniej kryjących podkładów na rynku, a powstał na potrzeby makijażystów pracujących na planach filmowych i sesjach zdjęciowych.

Możliwości tego podkładu są ogromne, co potwierdzają testy wykonane przez blogerki oraz zdjęcia dostępne m.in. na Instagramie produktu. Tylko spójrzcie, jak podkład radzi sobie z kamuflowaniem tatuaży!

To najpopularniejszy produkt do zakrywania dużych tatuaży, jeśli chcemy zakamuflować mały obrazek na ciele lub inną niedoskonałość to można sięgnąć po korektor korygujący w kredce marki Golden Rose, który zdaniem wielu blogerek też świetnie maskuje, a co najważniejsze kosztuje ok. 10 zł.

Mat. prasowe

Metamorfoza Quebonafide jest zaskakująca! Tatuaży nie widać w ogóle! Może raper zastosował inny sposób niż podkład? Czekamy na odkrycie tego sekretu!