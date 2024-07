Amy Winehouse, którą ponad miesiąc temu znaleziono martwą we własnym apartamencie w Londynie, nie była pod wpływem narkotyków! Wyniki przeprowadzonych testów toksykologicznych wykluczają obecność niedozwolonych substancji w organizmie gwiazdy.

W chwili śmierci artystka była pod wpływem alkoholu, jednak nie można stwierdzić czy było to bezpośrednią przyczyną zgonu Amy. Dopiero policyjne śledztwo, które ma zakończyć się w październiku, może wyjaśnić co mogło doprowadzić do jej śmierci.

Wyniki testów ucinają tym samym wszystkie dotychczasowe spekulacje, według których na kilka godzin przed tragicznym wydarzeniem piosenkarka miała zażywać narkotyki.

