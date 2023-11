W okresie świątecznym, gdy pokonujemy wiele kilometrów, by dotrzeć do naszych rodzin, ważne jest zachowanie szczególnej ostrożność na drodze. Na wagę złota są także nowoczesne systemy w samochodach, które minimalizują ryzyko zagrożeń. Rozwiązania takie zastosowano w nowym Transporterze T6.1 marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Brzmi znajomo? Tak! To nowa wersja kultowego "bulli", który święcił triumfy w latach 80. Dziś ponownie zachwyca - nie tylko designem i komfortem przestrzeni, ale także technologią, która poprawia bezpieczeństwo jazdy. Warto ją wykorzystać!

Ikona motoryzacji w nowej odsłonie

Ten duży samochód transportowy o charakterystycznie zaokrąglonym kształcie, utożsamiany kiedyś z ruchem hipisów, stał się prawdziwą ikoną swoich czasów. Ze względu na przestronne wnętrze i dużą ilość okien pokochali go miłośnicy dalekich podróży. Na szczęście marka Volkswagen przez lata dbała o rozwój kultowego modelu, wprowadzając w nim coraz lepsze udogodnienia i innowacje. Dzięki temu Transporter idealnie sprawdza się również podczas miejskiej jazdy, a nowoczesne systemy poprawiają komfort i bezpieczeństwo. Słynny "bulli" T1 trafił do seryjnej produkcji w 1950 roku, a dziś triumfy święci jego najnowsza odsłona - T6.1! Za co ją uwielbiamy?

Volkswagen T6.1 - intuicyjna obsługa

W wersji T6.1 zastosowano po raz pierwszy deskę rozdzielczą z cyfrowymi zegarami - Digital Cockpit, która wraz z ekranem dotykowym tworzy nowe, cyfrowe miejsce pracy kierowcy. Ważnym jego elementem jest Interfejs, który umożliwia dostęp do zupełnie nowych funkcji i usług internetowych pod nazwą "We Connect" oraz "We Connect Plus". Stała łączność z Internetem daje także możliwość sterowania za pomocą komend głosowych. Dzięki temu obsługa jest intuicyjna bardziej niż kiedykolwiek.

Funkcje bezpieczeństwa

W nowym T6.1 zastosowano elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy, który umożliwił zastosowanie aktywnych systemów asystujących. Co to oznacza w praktyce? Na przykład automatyczne monitorowanie zachowania auta w sytuacji, gdy przekroczy ono prędkość 80 km/h. Jest to możliwe dzięki funkcji Cross Wind Assist, której nie było wcześniej w modelach serii T. Dzięki niej także włącza się elektroniczna kontrola stabilności, która chroni przed skutkami gwałtownego podmuchu wiatru z boku. Taka funkcjonalność zapobiega pojawieniu się wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze, które są związane z warunkami atmosferycznymi. Kolejne udogodnienie auta to Lane Assist - automatyczne rozpoznawanie linii na drodze. Pomaga to pozostać kierowcy na pasie ruchu, co ma niezwykle ważne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa. Kamera z przodu rozpozna nie tylko oznaczenia na jezdni, ale również znaki drogowe! Szereg nowoczesnych systemów wspomagających czuwa nad bezpiecznym manewrowaniem, cofaniem czy jazdą z przyczepą.

Osobowa wersja nowoczesnego busa

Oferta T6.1 składa się z czterech modeli podstawowych: Multivan 6.1, Caravelle 6.1, Transporter 6.1 i California 6.1. Czym się różnią? Multivan 6.1 to duży van na potrzeby firmowe, czy rodzinne. Caravelle 6.1, nadaje się do przewozu osób - ma aż 9 miejsc na pokładzie! Z kolei Transporter 6.1 zapewnia dużą przestrzeń ładunkową, która idealnie sprawdza się do przewozu rzeczy. To samochód do zadań specjalnych!

Materiał powstał z udziałem marki Volkswagen Samochody Dostawcze.