Już dzisiaj w Ufficio Primo w Warszawie wielka gala plebiscytu "Viva! Najpiękniejsi", podczas której gwiazdom zostaną wręczone statuetki "Najpiękniejszych". Na wydarzeniu tradycyjnie pojawi się już cała plejada polskich gwiazd. Kto dokładnie pojawi się na czerwonym dywanie i co będzie działo się na miejscu? Relacja na żywo tylko na naszej stronie.

21:24 Przypominamy, że galę możecie obejrzeć w telewizyjnej Dwójce o 21:45

21:11 Anna Popek też pojawiła się na gali

21:08 Rafał Brzozowski nie zabrał na galę swojej nowej dziewczyny

21:05 Sylwia Gliwa w bardzo ciekawym uczesaniu i ciemnej sukience za kolana

21:01Julia Pietrucha do wspólnego zdjęcia zapozowała z partnerem

20:56 Zosia Ślotała postawiła na różową sukienkę i boa. To chyba najodważniejsza kreacja wieczoru

20:53 Michał Piróg

20:51 Wsród gości nie mogło rownież zabraknąć Agaty Młynarskiej

20:47 Robert Gonera nie do poznania! Ciekawe czy to nowy styl aktora czy może przygotowania do nowej roli?

20:43 Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr Adamczyk przyszedł na galę sam. Weronika niestety mu nie towarzyszyła

20:40 Marcin Bosak pojawił się w czarnej muszce

20:39 Halina Mlynkowa chętnie pozowała na ściance z nowym partnerem

20:35 Iza Janachowska postawiła na skromną sukienkę. Wyglądała pięknie

20:32 Nasza miss jak zawsze w świetnej formie!

20:30 Nie mogło rownież zabraknąć Karoliny Szostak

20:26 Maja Sablewska pozwoliła sobie na mniej oficjalną kreację

20:23 Edyta Olszówka postawiła na niebieską suknię

20:20 Anna Czartoryska pochwaliła się ciążowym brzuchem. Ciąża dodaje jej uroku - bez wątpienia

20:17 Piękna jak zawsze Małgorzata Socha

20:15 Katarzyna Skrzynecka z mężem

20:13 Magda Steczkowska na ściance

19:39 Jest i Kasia Cichopek. Pierwszy raz publicznie po ciąży

19:24 Pierwsze gwiazdy pojawiają się na gali. Kasia Burzyńska chętnie pozowała fotografom

16:34 Już dziś gala Viva! Najpiękniejsi. Transmisja w TVP2 od 21:45

