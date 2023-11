Reklama

Już w sprzedaży! Film "Volta" reżyserii Juliusza Machulskiego do kupienia od środy 13 grudnia z najnowszym numerem "Uroda życia", a od czwartku 14 grudnia z magazynem "VIVA!"! Szukajcie tylko w dobrych punktach sprzedaży! A o czym dokładnie jest film "Volta" i kto w nim zagrał? Więcej informacji o filmie znajdziecie pod materiałem wideo.

"Volta" - o czym jest film?

"Volta" jest komedią kryminalną opowiadającą o przekręcie na wielką skalę. Wydarzenia w większości dzieją się w czasach współczesnych w Lublinie, który świętuje w tym roku 700-lecie istnienia, jednak są sceny nawiązujące również do XI, XVI, XIX i XX wieku. Pewnego dnia główna bohaterka, Wiktoria (w tej roli Olga Bołądź) w towarzystwie swojej przyjaciółki Agi (Aleksandra Domańska) znajduje w ścianie jednej z kamienic starodawny artefakt. Razem z bohaterami śledzimy jego historię i badamy to, jak tak cenna rzecz mogła się znaleźć w Lublinie, a także przekonujemy się, jak wiele można na takim odkryciu zarobić. W głównych rolach zobaczymy najpopularniejszych polskich aktorów, m. in. Cezarego Pazurę, Michała Żurawskiego, Katarzynę Herman, Andrzeja Zielińskiego czy Jacka Braciaka.

Zwiastun filmu.

"Volta" dołączona do magazynu VIVA! i Uroda życia.

