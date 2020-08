Violetta Kubasińska z "BrzydUli" będzie ikoną stylu! Małgorzata Socha pokazała szałowe stylizacje z planu

Violetta Kubasińska nie raz marzyła o tym, aby zostać twarzą Febo&Dobrzański. Małgorzata Socha właśnie pokazała nowe zdjęcia z planu do kontynuacji "BrzydUli". Stylizacje serialowej Violetty naprawdę robią wrażenie, czyżby jej marzenia miały się spełnić? Koniecznie zobaczcie, jak będzie się prezentowała postać Małgorzaty Sochy.

Tak będzie wyglądała Violetta Kubasińska w "Brzyduli 2". Małgorzata Socha pokazała stylizacje

Fani "BrzydUli" nie mogą się już doczekać kontynuacji losów swoich ulubionych bohaterów. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że w nowym sezonie nie zobaczymy już Jacka Braciaka w roli Pshemko. Ekscentrycznego projektanta zastąpi duet Sławo i Miro. W ich role wcielą się Rafał Mohr oraz Piotr Rogucki. Nie zobaczymy również Kaliny Janusiak. W kontynuacji w Beatkę Cieplak, siostrę tytułowej "BrzydUli" wcieli się Nel Kaczmarek. Zobaczymy rownież gwiazdę "Rancza" Katarzynę Żak, która wcieli się w rolę sprzątaczki, Lucyny.

Na szczęście pozostałe postacie ponownie zagoszczą na ekranie. Jedną z kultowych postaci jest właśnie Violetta Kubasińska, której teksty przeszły już do historii. Wciela się w nią Małgorzata Socha. Aktorka na swoim Instagramie publikuje zdjęcia z planu, dzięki czemu możemy nieco podejrzeć, co się będzie działo u szalonej asystentki Marka Dobrzańskiego. Wygląda na to, że również jej styl będzie niepodrabialny. Nie da się nie zauważyć, że jest luksusowo:

Skromne kreacje - to coś co do Violetty bardzo pasuje 😂😂 I koniecznie wachlarzyk na upały pod kolor!

Jak myślicie, czym po latach przerwy będzie zajmowała się Violetta Kubasińska w imperium modowym Febo&Dobrzański?

Już niedługo na ekranach pojawi się kontynuacja kultowego serialu "BrzydUla". Jak myślicie, co zmieni się u bohaterów po upływie 10 lat?

Jak bardzo zmieni się charakter Violetty? Czy wciąż jej teksty będą kultowe? Nie możemy się już doczekać!