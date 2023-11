Od ponad tygodnia w całej Polsce trwa strajk nauczycieli, którzy walczą o większe wynagrodzenie za swoją pracę. Niestety, przedstawiciele rządu i nauczycieli nie potrafią dojść do porozumienia - z wypowiedzi polityków wynika jasno, że nie spełnią żądań nauczycieli. Teraz z pewnością wszyscy rodzice uczniów zastanawiają się, kiedy strajk się zakończy i kiedy ich dzieci będą mogły wrócić na zajęcia. Strajk podzielił Polaków - jedni chcą, żeby nauczyciele jak najszybciej go zakończyli, pozostali wspierają nauczycieli. Wśród osób, które głośno powiedziały, że wspierają nauczycieli znalazło się sporo gwiazd, a wśród nich m.in. Dawid Podsiadło, Michał Żebrowski, Anja Rubik i Maja Ostaszewska. Teraz ostro skomentowała to Viola Kołakowska!

Viola Kołakowska krytykuje strajk nauczycieli

Viola Kołakowska opublikowała w sieci wpis, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi strajku nauczycieli. Gwiazda najnowszej edycji programu "Agent-Gwiazdy" przyznaje, że nauczyciele powinni mieć zapewnione godne zarobki, ale wyraźnie nie podoba się jej, że przez ich strajk cierpią dzieci.

Oczywiście ze powinni godnie zarabiać jak każdy obywatel tego prężnie rozwijającego się kraju. Czy ktoś jednak pomyślał ,ze wszystko co się teraz dzieje jest kosztem naszych dzieci, które w tym momencie są totalnie pominięte. Nie maja zajęć, szkoły i obowiązku, który jest najważniejszym dla nich i każdego dnia, staramy się im to przekazywać. Jaki wiec dajemy przykład? Dczego teraz w najważniejszym momencie roku szkolnego..? Czy to nie aby skrajny egoizm? Dzieci nie będą chodziły prawie miesiąc do szkoły to uważam jest skandal... i co później?? - napisała na Instagramie.

Aktorka jest wściekła, że strajk nauczycieli popierają osoby, które nawet nie mają dzieci i według niej chcą się tylko wypromować.

Czasami mniej znaczy więcej naprawdę, dobrze czasem pomilczeć... - Jak ja słyszę jak wypowiadają się na temat strajku nauczycieli osoby, które nie maja dzieci w szkole to robi mi się słabo!

Zgadzacie się z opinią Violi Kołakowskiej? A może Wy wspieracie strajkujących i rozumiecie, dlaczego nauczyciele musieli podjąć tak radykalne kroki, żeby walczyć o podwyżki?

