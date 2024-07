Bardzo cieszy nas fakt, że do trendów w tym sezonie dołączyły neonowe, soczyste kolory. Niestety to, że coś jest modne po pierwsze nie oznacza, że komuś jest w tym dobrze, po drugie nie wszystko co modne do siebie pasuje, a po trzecie każdy nadmiar szkodzi.

Niestety wszystkie wyżej wymienione zasady złamała Viola Kołakowska. Neonowa spódnica, bluzka i płaszcz we wzory sprawił, że nie widzieliśmy drobniutkiej Violi, a jedynie ogromną, kolorową plamę. Celebrytka doprawiła strój fioletowymi pantofelkami, czerowoną torebką i paseczkiem w panterkę. Wiemy, że wszystkie te elementy są bardzo modne, ale doprawdy nie w takiej ilości...

