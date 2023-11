Wiktoria Gabor zdradziła, jak wygląda jej życie po zwycięstwie na Eurowizji Junior 2019! Okazuje się, że młoda wokalistka przez ponad tydzień nie miała nawet czasu, żeby wrócić do swojego domu! A co z jej szkołą?

Reklama

Chociaż Viki Gabor ma zaledwie 12 lat, to już ma tysiące fanów i wielkie sukcesy na swoim koncie. Viki zajęła drugie miejsce w programie "The Voice Kids", a ponad tydzień temu zachwyciła międzynarodową publiczność i wygrała Eurowizję Junior. W ostatnich dniach Wiktoria Gabor skupiła się na swojej karierze. Teraz jednak opublikowała w sieci wpis, w którym zdradza, jakie są jej dalsze plany. Co ze szkołą?

Wiktoria Gabor wraca do szkoły

Wiktoria Gabor w jednym z ostatnich wywiadów szczerze przyznała, że od czasu Eurowizji Junior nie wróciła jeszcze do szkoły. Młoda wokalistka w rozmowie z Plejadą przyznała wówczas, że po prostu "nie ma czasu" na chodzenie do szkoły. Teraz jednak, kiedy emocje związane z Eurowizją Junior zaczynają opadać, Viki opublikowała w sieci wpis, w którym zdradza, że wraca do domu i do nauki!

Nie mogę uwierzyć w to, jak szybko mijają mi dni! Dziś, po raz pierwszy od finału @junioreurovisionofficial, wracam do domu! Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę swoich przyjaciół i wrócę do szkoły ❤ Mój plan na najbliższe dni: jak najszybciej nadrobić zaległości, by być na bieżąco z materiałem ???? - napisała na Instagramie.

Czy Wiktorii uda się nadrobić zaległości w szkole? Młoda wokalistka przyznała ostatnio, że nie obawia się o swoje oceny.

Myślę, że sobie poradzę. Może nie będzie czerwonego paska w tym roku, ale na pewno będę miała bardzo dobre oceny - przyznała w rozmowie z Plejadą.

Trzymamy kciuki, żeby Wiktoria jak najszybciej nadrobiła zaległości w szkole!

Zobacz także: Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019. Oto punktacja jurorów i widzów

Wiktoria Gabor zdradziła, jakie ma plany na najbliższą przyszłość

Młoda wokalistka wraca do domu i do szkoły

East News