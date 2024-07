Victoria Beckham to dziś niekwestionowana ikona stylu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na świecie. Popularność najpierw przyniosły jej występy w legendarnym Spice Girls, potem zaś pieczołowicie budowała własną markę, a styl Victorii naśladują nie tylko miliony fanek na całym świecie, ale również inne znane nazwiska show-biznesu. Przypomnijmy: Eva Longoria jak klon Victorii Beckham na lotnisku

Reklama

Nie zawsze jednak przepowiadano Victorii sukces. W jednym z najnowszych wywiadów Beckham wspomina bowiem swoje dzieciństwo i szkolne lata, której nie były dla niej zbyt pomyślne. Gwiazda przyznaje, że nie pasowała do reszty dzieci i z pewnością nie zaliczała się do grupy tych "fajnych", z którymi wszyscy chcieli się kolegować, wręcz przeciwnie - kompletnie nie pasowała do reszty, co prowadziło do tego, że była prześladowana przez innych uczniów.



Marzyłam o byciu na scenie, ale to był trudny etap mojego życia. Cierpiałam z powodu prześladowań w szkole, bo nigdzie nie pasowałam... Byłam jednak ambitna, bardzo się starałam i szanowałam nauczycieli i obowiązujące zasady. Po szkole chodziłam na dodatkowe lekcje śpiewu i aktorstwa, podczas gdy inne dzieci popalały gdzieś w ukryciu i robiły tego typu rzeczy. Udawały, że są fajne, a ja nie byłam taka, jak one. Ale cieszę się, że wybrałam swoją drogę, bo dziś dzięki temu jestem tutaj - wyznała w rozmowie z "Female First".

Ciekawe co dziś myślą osoby, które męczyły Victorię w szkole, widząc ją na szczycie show-biznesu?

Reklama

Victoria cała w bieli na lotnisku: