O tym, że Victoria Beckham świetnie radzi sobie w branży modowej wiedzą wszyscy. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że świeżo upieczona mama odniosła sukces jako konsultantka w jednej z firm produkujących samochody!

Dyrektorzy koncernu uwierzyli w zdolności Victorii i nie żałują, że zaprosili ją do współpracy.

W ostatnim odcinku brytyjskiego programu motoryzacyjnego „Top Gear” jeden z prowadzących testował samochód „Range Rover Evogue”, do którego wnętrze zaprojektowała żona Davida Beckhama.

James May nie szczędził słów zachwytu nad autem i gratulował Victorii dobrze wykonanej pracy!

Ciekawe jakie jeszcze talenty ujawni Victoria?

