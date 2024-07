Podczas tegorocznego nowojorskiego tygodnia mody odbył się pokaz autorskiej kolekcji Victorii Beckham. Posh Spice z dumą zaprezentowała swoje projekty, a także pokazała pierwszy raz publicznie córeczkę Harper.



Swoją kolekcję Beckham promowała ubrana w malinowo-czarną sukienkę własnego projektu z linii "Victoria for Victoria Beckham". Kreację gwiazda uzupełniła krótkimi botkami z czerwoną podeszwą-znakiem rozpoznawczym Laboutina.



Inspiracją do stworzenia kolekcji VB była Emily Strange. Jej styl, nawiązujący do lat 60. ubiegłego wieku charakteryzują ostre kolory i szalenie kobiece wykończenia - pliski, kokardy. Co ważne, sukienki mają luźniejszy krój, dzięki czemu idealnie maskują niedoskonałości figury. Nic dziwnego, skoro projektantka przygotowywała się do pokazu będąc w zaawansowanej ciąży.



chimera

Reklama