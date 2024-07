Rodarte to marka stworzona przez dwie siostry Kate i Laurę Mulleavy, które od lat utrzymują się w czołówce topowych projektantów, a ich kolekcje prezentowane są na wybiegach Nowego Jorku.

W Polsce niewiele osób wie, że to właśnie one zaprojektowały kostiumy do filmu „Czarny Łabędź” - oscarowej produkcji z Natalii Portman w roli głównej!



Ich najnowsza kolekcja na wiosnę-lato 2012 zainspirowana została obrazami Vincenta van Gogha tj. „Gwiaździsta Noc” i „Słoneczniki” oraz baśnią „Piękna i Bestia”.



Mimo, że nie była to ich najlepsza kolekcja, na pewno znajdzie wiele zwolenniczek.

