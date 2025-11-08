Uwielbiana para polskich aktorów została rodzicami. "Witaj Wituś"
Aktorka znana z seriali TVP podzieliła się wyjątkową wiadomością – Kamila Kamińska urodziła swoje drugie dziecko! Chłopiec, którego nazwano Witold Aleksander, przyszedł na świat 22 października. Szczęśliwi rodzice, Kamila Kamińska i Michał Meyer, zdradzili szczegóły narodzin oraz miejsce porodu.
Kamila Kamińska urodziła 22 października o godzinie 23:51. To już drugie dziecko aktorskiej pary. Mama i noworodek czują się dobrze, a szczęśliwi rodzice nie kryją radości z narodzin chłopca. Kamińska ujawniła zarówno płeć, jak i imię nowo narodzonego syna – Witold Aleksander.
Kamila Kamińska i Michał Meyer przywitali na świecie syna
Kamila Kamińska i Michał Meyer to para znana z występów w serialach telewizyjnych. Widzowie mogą ich kojarzyć szczególnie z produkcji „Zakochani po uszy”, gdzie zagrali wspólnie. Oboje aktywnie działają w branży aktorskiej i cieszą się dużą popularnością wśród fanów. Para wychowuje już córkę o imieniu Jaśmina, która przyszła na świat w 2021 roku.
Najnowszy członek rodziny nosi imiona Witold Aleksander. To druga pociecha pary – po Jaśminie, która urodziła się w 2021 roku. Tym razem na świat przyszedł chłopiec, co rodzice ujawnili za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Witaj Wituś. 22 października o 23:51 siłami natury do wody w Londynie - domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz Synek Witold Aleksander Meyer. Dziękujemy całemu 'orszakowi' towarzyszącemu i powitalnemu w @porod_na_zelaznej
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez aktorkę, imiona dla syna zostały wybrane z dużą starannością i mają znaczenie symboliczne dla rodziny.
Gdzie odbył się poród? Dom Narodzin przy Szpitalu św. Zofii
Miejsce porodu również zostało ujawnione – to Dom Narodzin przy Szpitalu św. Zofii. Kamila Kamińska podzieliła się tą informacją, podkreślając warunki i opiekę, jakie otrzymała podczas narodzin syna. Poród odbył się w profesjonalnym i spokojnym otoczeniu, co miało istotne znaczenie dla całej rodziny.
Wieść o narodzinach Witolda Aleksandra spotkała się z licznymi gratulacjami ze strony fanów i znajomych aktorskiej pary. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń zdrowia oraz miłości dla noworodka i rodziców.
Gratulacje dla rodziców!
