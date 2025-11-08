Kamila Kamińska urodziła 22 października o godzinie 23:51. To już drugie dziecko aktorskiej pary. Mama i noworodek czują się dobrze, a szczęśliwi rodzice nie kryją radości z narodzin chłopca. Kamińska ujawniła zarówno płeć, jak i imię nowo narodzonego syna – Witold Aleksander.

Kamila Kamińska i Michał Meyer przywitali na świecie syna

Kamila Kamińska i Michał Meyer to para znana z występów w serialach telewizyjnych. Widzowie mogą ich kojarzyć szczególnie z produkcji „Zakochani po uszy”, gdzie zagrali wspólnie. Oboje aktywnie działają w branży aktorskiej i cieszą się dużą popularnością wśród fanów. Para wychowuje już córkę o imieniu Jaśmina, która przyszła na świat w 2021 roku.

Najnowszy członek rodziny nosi imiona Witold Aleksander. To druga pociecha pary – po Jaśminie, która urodziła się w 2021 roku. Tym razem na świat przyszedł chłopiec, co rodzice ujawnili za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Witaj Wituś. 22 października o 23:51 siłami natury do wody w Londynie - domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz Synek Witold Aleksander Meyer. Dziękujemy całemu 'orszakowi' towarzyszącemu i powitalnemu w @porod_na_zelaznej - napisała aktorka na Instagramie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez aktorkę, imiona dla syna zostały wybrane z dużą starannością i mają znaczenie symboliczne dla rodziny.

Gdzie odbył się poród? Dom Narodzin przy Szpitalu św. Zofii

Miejsce porodu również zostało ujawnione – to Dom Narodzin przy Szpitalu św. Zofii. Kamila Kamińska podzieliła się tą informacją, podkreślając warunki i opiekę, jakie otrzymała podczas narodzin syna. Poród odbył się w profesjonalnym i spokojnym otoczeniu, co miało istotne znaczenie dla całej rodziny.

Wieść o narodzinach Witolda Aleksandra spotkała się z licznymi gratulacjami ze strony fanów i znajomych aktorskiej pary. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń zdrowia oraz miłości dla noworodka i rodziców.

Gratulacje dla rodziców!

