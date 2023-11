2 z 6

Urszula to jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek rockowych lat 80. i 90. Urodziła się w 1960 roku w Lublinie. W dzieciństwie uczyła się gry na fortepianie i akordeonie. Uczęszczała także na zajęcia w lubelskim Studium Piosenki. W 1977 roku uczestniczyła w finale Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, zdobywając główną nagrodę - Złoty Samowar. Latem 1980 roku zaproszono ją do udziału na festiwalu w Sopocie, by towarzyszyła solistom w chórkach. W 1982 roku wokalista nagrała piosenki z Budką Suflera: „Fatamorgana '82”, „Bogowie i demony” i „Luz blues w niebie same dziury”, które błyskawicznie dostały się na listy przebojów w całym kraju. Kolejny rok przyniósł młodej wokalistce pasmo sukcesów: udane trasy koncertowe z Budką Suflera, debiutancką płytę „Urszula”, drugie miejsce na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlsham. Piosenkę „Dmuchawce, latawce, wiatr” okrzyknięto największym przebojem lata '83 oraz jednym z największych hitów roku. Lata 1984-87 to okres ciągłej współpracy z Budką Suflera i kolejne płyty nagrane z tym zespołem: „Malinowy król” oraz „Urszula 3”, z których pochodzą kolejne hity piosenkarki („Malinowy król”, „Podwórkowa kalkomania”, „Twoje zdrowie mała”, „Wielki odlot”, „Powiedz ile masz lat” czy „Jestem ogniem”). W tym czasie Urszula występowała na wielu festiwalach między innymi w Dreźnie, Berlinie, Rostocku i Norymberdze, koncertowała w Holandii, Szwecji, RFN, NRD, CSRS, ZSRR, Bułgarii i na Węgrzech. W 1988 roku ukazała się przełomowa płyta Urszuli „Czwarty raz”, gdzie obok kompozycji Romualda Lipki znalazły się piosenki Stanisława Zybowskiego. W latach 1990 – 1994 Urszula wraz z grupą przebywała w USA, grając dla publiczności polskiej i amerykańskiej. W tym czasie ukazały się jej kolejne płyty: „Urszula & JUMBO” (1992) oraz wydana z okazji jubileuszowej trasy koncertowej 10-lecia działalności artystycznej „Greatest hits of Urszula” (1992). W 1994 roku wokalistka powróciła do Polski i rozpoczęła pracę z nowym zespołem. Wiele koncertowała i nagrała kolejną płytę „Biała droga”, która premierę miała w 1996 roku. Piosenki „Na sen”, „Konik na biegunach”, „Niebo dla ciebie”, czy „Ja płaczę” miesiącami okupowały listy przebojów w całym kraju. W roku 2002 artystka obchodziła 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji wydała dwupłytowy album „The Best”, będący podsumowaniem jej dotychczasowej działalności. W 2010 roku ukazało się wydawnictwo wokalistki, „Dziś już wiem”, utrzymane w stylistyce soft rockowej.