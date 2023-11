8 z 17

23.06.2013 - księżna Catherine (Kate Middleton) i książę William z synem George pozują do zdjęć przed szpitalem. Brytyjczycy koczowali przed szpitalem, by zobaczyć kolejnego pretendenta do tronu. A Kate zadziwiła wszystkich (i chyba trochę sfrustrowała młode matki) - swoją fantastyczną figurą. Przypomnijmy - dwa dni po porodzie...