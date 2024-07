1 z 11

Gisele Bundchen miała zostać sportowcem - planowała karierę siatkarską (180 cm wzrostu na pewno nie było tu bez znaczenia), ale została modelką. I to w wieku 14 lat. W McDonaldzie wypatrzył ją bowiem przedstawiciel agencji modelek. A dwa lata później brazylijska modelka przeniosła się do Nowego Jorku kontynuować karierę w Ameryce. To był strzał w dziesiątkę. W wieku 19 lat została modelką roku magazynu Vogue, który to okrzyknął ją „modelką tysiąclecia”.

Decyzja o wybraniu kariery modelki chyba się opłacała :). Gisele Bundchen jest najbogatszą modelka na świecie. W 2006 roku podpisała wielomilonowy kontrakt reklamowy z firma Apple i tylko w ciągu tego roku zarobiła 33 miliony dolarów. To więcej niż Kate Moss i Heidi Klum razem wzięte. Jej wizerunek zdobił setki okładek wielu magazynów, m.in Vogue, Rolling Stone, Esquire, Elle, Time, Vanity Fair. Była jednym z najpopularniejszych aniołków Victoria's Secret.

W 2009 roku wyszła za mąż za amerykańskiego futbolistę Toma Brady'ego. Mają dwoje dzieci - synka Benjamina i córeczkę Vivien.