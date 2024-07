Okazją były 32. urodziny Davida. Do supermodnej londyńskiej restauracji Cipriani przybyły aż trzy byłe Spice Girls – Geri Halliwell, Melanie Brown i Emma Bunton. Do pełnej piątki zabrakło tylko Mel C. Po kolacji Beckhamowie opuścili Cipriani przez podziemny parking – nie życzyli już sobie żadnych zdjęć.

Redaguje Agata Ubysz/Viva!

Fot: Medium