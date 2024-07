Chanel No. 19 to ostatni zapach stworzony pod wodzą słynnej Gabrielle "Coco" Chanel. Czy mogłby być zatem lepszy sposób na uczczenie urodzin słynnej projektanki jak specjalna edycja perfum?

Z okazji 128 rocznicy urodzin dom mody Chanel postanowił nieco odświeżyć jeden ze swoich sztandarowych zapachów. Reinterpretacją zapachu zajęła się firma "Jacques Polge". Do charakterystycznej zielonej nuty dodano nieco piżma, które ma nie tylko je utrwalić i dodać bardziej drapieżnego charakteru, ale sprawić by po wypróbowaniu nigdy nie chcieć ich zmienić!

Czy producentom się to uda, najlepiej się przekonać na własnej skórze. A może któraś z Was już spróbowała?



