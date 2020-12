Eliksir młodości i urody z polskich pól – olej rzepakowy

Chcesz zachować zdrowy i młody wygląd? Mieć pięknie odżywioną skórę i miękkie, błyszczące włosy? Doceń olej rzepakowy – złoty nektar, który dostarcza wiele właściwości odżywczych naszemu organizmowi.

Olej rzepakowy - właściwości zdrowotne

Znany od setek lat rzepak to roślina wyjątkowa. Dzięki procesowi tłoczenia można uzyskać z jej ziaren wyjątkowy produkt – olej. Tłoczony z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku stanowi jeden z cenniejszych produktów pochodzenia naturalnego, który idealnie sprawdza się zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce!

Zawarte w nim kwasy tłuszczowe nienasycone: omega-6 i omega-3 w odpowiednim stosunku w proporcji 2:1 wpływają na prawidłową gospodarkę lipidową organizmu. Przeciwdziałają rozwojowi oraz wspomagają leczenie chorób układu krążenia poprzez wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Dodatkowym atutem są zawarte w oleju witaminy E, K oraz prowitamina A. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości - jest to bardzo ważny składnik naszej diety. Wspomniana witamina E bierze udział w niezastąpionej ochronie naszego DNA. Dostarcza antyoksydantów, które usuwają z naszego organizmu nadmiar wolnych rodników wpływających niekorzystnie na nasze zdrowie.

Witamina E wpływa również korzystnie na naszą skórę i pozwala walczyć z oznakami starzenia. Warto pamiętać, że jedna łyżka tego drogocennego oleju pokrywa ok. 50% zapotrzebowania organizmu na witaminę E! Dzięki tym właściwościom olej rzepakowy świetnie sprawdza się w przygotowywaniu naturalnych, domowych kosmetyków. Jego oleista konsystencja idealnie sprawdza się w przygotowaniu maseczek, peelingów, kremów.

Olej rzepakowy to prawdziwy dar od natury, który korzystnie wpływa na nasze zdrowie. To jeden z nielicznych produktów, który może być spożywany przez niemowlęta już od 6. miesiąca życia. Można go dodawać do sosów oraz zupek. Idealnie sprawdza się również jako składnik różnych sałat. Jest neutralny w smaku oraz kolorze, a dzięki swojej wysokiej temperaturze dymienia, sprawdza się podczas pieczenia oraz smażenia.

