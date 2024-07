Niedawno pisaliśmy, że Hubert Urbański wyjątkowo przypadł do gustu władzom TVP. Podobno Telewizja Polska była tak zadowolona z prowadzenia przez Urbańskiego show "Bitwa na głosy", że chciała by poprowadził następne duże widowisko - program "The Voice".

Reklama

Niestety Hubert okazał się zbyt drogi! Jak donosi "Fakt" Urbański dostaje aż 10 tysięcy złotych za jeden odcinek "Bitwy na Głosy", wychodzi na to, że najnowsza produkcja TVP nie ma aż takiego budżetu.

Stacja wybrała "tańszego" Kurzajewskiego, który za poprowadzenie jednego odcinka życzy sobie jedynie 6 tysięcy złotych.

- Stacja ma duże zaufanie do Kurzajewskiego. Prowadził już duże show i inne programy. Jest profesjonalny i sprawdza się w każdej sytuacji - mówi informator "Faktu".

No cóż... Urbański będzie chyba musiał obniżyć stawki, inaczej może się okazać, że w żadnej telewizji nie będzie dla niego miejsca.

Zobacz także

Reklama

pijavka