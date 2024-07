W ostatnim czasu, ze względu na musical o Poli Negri, w którym zagra główną rolę, Nataszę Urbańską regularnie porównuje się do ikony polskiego kina sprzed lat. Co na to sama Natasza? Jakie widzi podobieństwa, a jakie różnice?

- Jeśli mam szukać podobieństw, to obie zaczynałyśmy od tańca. Obie też spotkałyśmy mistrzów, którzy nas prowadzą i nas kreują. Cóż, teraz wypada mi tylko zdobyć Hollywood, aby dopełnić historii. Jedno, co Poli Negri nie udało się, to życie prywatne. Nie miała szczęścia w miłości. To z kolei różni nas bardzo. Ja mam do kogo wracać i bardzo o to dbam - wyznała Urbańska w "Twoim Imperium".

A czy waszym zdaniem można Negri i Nataszę jakkolwiek porównać?

