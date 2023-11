Reklama

Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki, ale czy zastanawia Was, co robi

gdy schodzi ze sceny? Piosenkarka wraca do swojego pustego domu. Po rozstaniu z mężem zostało jej

tylko towarzystwo kotów i... DUCHÓW! Maryla przyznała, że w jej domu straszy.

Zobacz: Kto powinien zagrać Marylę w filmie o jej życiu? Gwiazda oceniła potencjalne aktorki podczas wizyty w redakcji Party.pl!

- Polubiłam samotność i jest mi z nią dobrze. Mam teraz cztery koty, bo dwa podrzucił mi mój syn Jędrzej. Trzy kocury i jedna kotka Kasia, która ciągle domaga się uwagi. Czasem w domu hałasują też duchy, coś skrzypnie, coś stuknie. Naprawdę - powiedziała gwiazda w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

Zobacz również: Maryla Rodowicz wiedziała wcześniej o ślubie Dody? Zdradziła zaskakujące kulisy!

Maryla Rodowicz żyje w zgodzie z duchami.

ONS.pl

Reklama

Gwiazda niedawno gościła w naszej redakcji - u nas nie straszy!