3 z 10

Bath & Body Works - mgiełka zapachowa

Czy czujesz się stylowo, seksownie, czy po prostu radośnie Twoje perfumy zawsze muszą do Ciebie pasować. Szczypta osobowości i odrobina uroku to składniki ostatniej kolekcji The Sweethearts od Bath & Body Works.

Słodka, uwodzicielska, radosna i zmysłowa… to kobieta pachnąca The Sweethearts, z kolekcji trzech zapachów stworzonych, by podkreślić dziewczęcy urok!

Cena ok. 19 zł