REVLON - PACIFIC COAST COLLECTION

Najnowsza kolekcja Gucci Westman (Dyrektor Artystyczna marki Revlon) zainspirowana lazurową taflą morza, gorącym słońcem i złotym piaskiem egzotycznej wyspy Tahiti jest odzwierciedleniem jednego z najgorętszych trendów. Promienna cera, usta lśniące sorbetowymi odcieniami masełek ColorBurst, podkreślone błękitem oczy oraz pastelowe lub soczyste paznokcie to hit nadchodzącego sezonu.

• Poczwórne cienie do powiek ColorStay: Free Spirit (nr 580), Sea Mist (nr 585) oraz Moonlit (nr 555), cena detaliczna: 57,50 zł

• Masełko do ust ColorBurst: Wild Watermelon (nr 032), Juicy Papaya (nr 042), Sorbet (nr 052) oraz Pink Lemonade (nr 062), cena detaliczna: 39,50 zł

• Długotrwały lakier do paznokci ColorStay: Trade Winds (nr 320), Seashell (nr 025), Kiwi (nr 225) oraz Sheer Sunburst (nr 095), cena detaliczna: 35 zł