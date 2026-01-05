Związek Wojtka Goli i młodszej o 16 lat Sofi od samego początku budzi spore zainteresowanie. Mimo wielu negatywnych z początku komentarzy, dziś zakochani cieszą się raczej aprobatą ze strony odbiorców, którzy trzymają za nich kciuki. Nic dziwnego, że wiadomość, którą podzieliła się 21-latka, wywołała lawinę gratulacji.

Ukochana Wojtka Goli startuje z własną firmą

Tuż po Nowym Roku na instagramowym profilu Sofi pojawiła się informacja o nowej na rynku marce odzieżowej. Jak się okazało, jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zaledwie 21-letniej influencerki!

To coś więcej niż marka - to nasza pasja do mody i podkreślenia kobiecości w każdym detalu. Ubrania, które mają charakter, subtelność i siłę, dzięki którym poczujesz się wyjątkowo

Oficjalna sprzedaż rusza dopiero 12 stycznia, natomiast już możemy przekonać się, że w ofercie znajdą się chociażby gorsety czy koronkowe szlafroki. Sofi nie kryje podekscytowania nowym biznesem, a z tej okazji ogłosiła nawet na Instagramie konkurs! Marka odzieżowa to wielki krok w jej karierze, choć to nie jedyna rzecz, która w ostatnich miesiącach mogła spędzać jej sen z powiek.

Sofi Sivokha uczestniczką 3. sezonu "Królowej przetrwania"

Sofi Sivokha to 21-letnia influencerka pochodząca z Ukrainy. Swoją popularność zdobyła w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje ponad 210 tysięcy osób. Dotąd znana przede wszystkim z internetowej aktywności, teraz stawia pierwszy krok w świecie reality show, dołączając do obsady 3. sezonu programu „Królowa przetrwania”.

W show uczestniczki nie tylko musiały zmierzyć się z fizycznymi trudami życia w tropikalnych warunkach, ale również nauczyć się budować relacje, które pomogły im przetrwać w grupie. Musiały poradzić sobie bez dostępu do internetu, wygód i wsparcia z zewnątrz. Choć nagrania odbyły się już kilka miesięcy temu, premiera najprawdopodobniej odbędzie się za parę tygodni.

Warto wspomnieć, że nie tylko obecność w programie sprawia, że Sofi Sivokha znajduje się w centrum uwagi. Jej związek z Wojciechem Golą – byłym włodarzem federacji Fame MMA i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerów – przyciąga uwagę mediów i fanów. Para regularnie pojawia się w relacjach w mediach społecznościowych.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Aktor "Na wspólnej" zostanie ojcem. Jego żona pokazała ciążowy brzuszek