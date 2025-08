Ozzy Osbourne, wokalista zespołu Black Sabbath i ikona muzyki rockowej, zmarł 22 lipca 2025 r. w wieku 76 lat. Do dramatycznych wydarzeń doszło w jego posiadłości w Chalfont St. Giles w Wielkiej Brytanii. Tego dnia interweniował helikopter medyczny Thames Valley Air Ambulance, który przetransportował artystę do szpitala Harefield w Uxbridge. Mimo intensywnych prób ratunkowych, nie udało się przywrócić mu życia.

Reklama

Treść aktu zgonu Ozzy'ego Osbourne'a

Akt zgonu zgłoszony przez córkę Aimee Osbourne i zarejestrowany w Londynie, ujawnia szczegółowe i dramatyczne przyczyny śmierci muzyka. Dokument ten został opublikowany m.in. przez "The New York Times". Zgodnie z jego treścią Ozzy Osbourne zmarł z powodu: zatrzymania krążenia poza szpitalem, ostrego zawału mięśnia sercowego, choroby tętnic wieńcowych, choroby Parkinsona z dysfunkcją autonomiczną.

Wszystkie te schorzenia zostały wskazane jako wspólne przyczyny śmierci. Informacje te wstrząsnęły fanami na całym świecie, którzy przez lata obserwowali zmagania artysty z pogarszającym się stanem zdrowia.

Niestety, 22 lipca 2025 r. do posiadłości Osbourne’ów w Chalfont St. Giles został wezwany helikopter medyczny. Załoga Thames Valley Air Ambulance udzieliła muzykowi zaawansowanej pomocy medycznej. Mimo szybkiego przetransportowania do szpitala Harefield w Uxbridge i podjętych tam godzinnych prób reanimacji, lekarzom nie udało się przywrócić czynności życiowych. Rodzina początkowo nie ujawniała przyczyny śmierci. Dopiero po upublicznieniu aktu zgonu stało się jasne, że artysta zmarł z powodu kombinacji poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaawansowanej postaci choroby Parkinsona.

Śmierć Ozzy'ego Osbourne'a była ogromnym ciosem dla fanów muzyki rockowej. Artysta zapisał się w historii jako pionier heavy metalu i symbol rockowego buntu. Jego głos, styl i sceniczna charyzma przetrwają jednak w pamięci i nagraniach na zawsze.

Pogrzeb Ozzy'ego Osbourne'a – tysiące fanów i prywatna ceremonia

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 lipca 2025 r. Początkowo trumna z ciałem artysty została przewieziona przez miasto Birmingham w uroczystym kondukcie żałobnym. Na ławkach i ulicach miasta pojawiły się kwiaty, świece oraz bilety koncertowe – wyraz hołdu oddawanego przez fanów.

Następnie odbyła się prywatna ceremonia pogrzebowa w posiadłości Ozzy’ego w Buckinghamshire. Pochówek miał miejsce na terenie 250-akrowego ogrodu, a w wydarzeniu uczestniczyli najbliżsi członkowie rodziny oraz przyjaciele z branży muzycznej. Wśród gości znaleźli się Marilyn Manson i gitarzysta Zakk Wylde. Kelly Osbourne zdecydowała się na poruszający gest na pogrzebie ojca oddając mu hołd w wyjątkowy sposób.

Wcześniejsze problemy zdrowotne – Parkinson, zawał, niewydolność serca

Ozzy Osbourne już kilka lat temu poinformował, że ma problemy ze zdrowiem. Już w 2019 r. artysta publicznie ogłosił, że zmaga się z chorobą Parkinsona. Jego stan zdrowia pogarszał się z roku na rok, a sam muzyk wielokrotnie przyznawał, że codzienne funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. W lutym 2025 r. w jednym z wywiadów radiowych wyznał, że nie jest już w stanie chodzić bez pomocy.

Mimo choroby, artysta do końca pozostał związany ze sceną muzyczną. Jego ostatni występ odbył się 5 lipca 2025 r. w Birmingham – rodzinnym mieście, z którym zawsze czuł silną więź. Był to symboliczny powrót do korzeni i jednocześnie pożegnanie z fanami.

Zobacz także:

Reklama