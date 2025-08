Terrence Gene Bollea, znany na całym świecie jako Hulk Hogan, zmarł 24 lipca w wieku 71 lat. Jak potwierdził serwis PEOPLE, przyczyną śmierci był ostry zawał mięśnia sercowego. To właśnie atak serca doprowadził do śmierci legendy WWE. Według dokumentacji medycznej Hogan cierpiał na białaczkę oraz migotanie przedsionków – zaburzenie rytmu serca. Informacje te nie były wcześniej publicznie znane.

Akcja ratunkowa i potwierdzenie zgonu Hulka Hogana

24 lipca o godzinie 9:51 służby ratunkowe zostały wezwane do domu Hogana w Clearwater Beach na Florydzie z powodu zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni przez 30 minut prowadzili akcję reanimacyjną, po czym przetransportowali Hogana do lokalnego szpitala. Niestety, lekarze stwierdzili zgon. Z dokumentów udostępnionych magazynowi PEOPLE wynika, że Hogan wyraził zgodę na kremację.

W ostatnich latach Hulk Hogan walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi. W podcaście „IMPAULSIVE” Logana Paula wyznał, że przeszedł około 25 operacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat – w tym aż 10 operacji kręgosłupa. Wymieniono mu oba kolana, biodra oraz operowano ramiona. Białaczka, którą ujawniono dopiero po śmierci, była chorobą, o której wcześniej nie informowano publicznie.

Ostatnie chwile życia legendy WWE

Plotki o krytycznym stanie zdrowia Hogana zaczęły krążyć w czerwcu. Choć jego przedstawiciele zapewniali, że „nie ma powodów do paniki”, Hogan był już wtedy bardzo słaby. Eric Bischoff, były booker WWE i wieloletni przyjaciel Hogana, odwiedził go kilka dni przed śmiercią. W podcaście "83 Weeks with Eric Bischoff" wspominał, że Hogan był "zawstydzony" swoim stanem i że "wymagało to od niego sporo wysiłku, żeby móc porozmawiać".

Jimmy Hart, wieloletni przyjaciel i były menedżer, przyznał, że rozmawiał z Hoganem wieczorem przed śmiercią. "To po prostu uderza tak szybko" – powiedział poruszony Hart.

WWE w oficjalnym oświadczeniu poinformowało o śmierci swojego członka Galerii Sław.

Hogan, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury, pomógł WWE osiągnąć globalną rozpoznawalność w latach 80 napisała organizacja.

