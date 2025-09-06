Podczas realizacji jednego z odcinków popularnego show Polsatu „Ninja vs Ninja”, doszło do poważnego wypadku. Albert Lorenz, znany także jako „Brudny”, uległ kontuzji na torze przeszkód. W wyniku upadku, uczestnik doznał poważnego urazu – złamania kręgosłupa. Z miejsca wypadku natychmiast przewieziono go karetką do szpitala, gdzie rozpoczęto leczenie.

Produkcja programu potwierdziła, że zawodnik został objęty opieką medyczną na miejscu i pozostaje pod opieką lekarzy. Sprawę bada również prokuratura.

Albert Lorenz pokazał kolejne zdjęcie ze szpitala po wypadku w „Ninja vs Ninja”

Po tygodniach milczenia Albert Lorenz przerwał ciszę i w pierwszy piątek września opublikował poruszający wpis na Instagramie. Do jego wypowiedzi dołączono zdjęcie ze szpitala, na którym sportowiec poinformował, że od czasu wypadku przechodzi intensywną rehabilitację.

Ostatnie tygodnie to dla mnie czas intensywnej rehabilitacji i nauki życia na nowo. Chciałbym podzielić się z wami informacją, że podczas udziału w programie „Ninja vs Ninja” uległem wypadkowi na torze przeszkód. Ta sytuacja pokazała, jak ważne są odpowiednie i przemyślane zabezpieczenia toru napisał w mediach społecznościowych.

Albert Lorenz zwrócił się do produkcji programu „Ninja vs Ninja”

W emocjonalnym apelu Albert Lorenz zwrócił się bezpośrednio do produkcji show. Podkreślił, że sytuacja, której doświadczył, powinna być przestrogą i impulsem do poprawy bezpieczeństwa na planie. Wprost zaznaczył, że ma nadzieję, iż jego doświadczenie przyczyni się do większej troski o innych uczestników.

Mam nadzieję, że doświadczenie to przyczyni się do jeszcze większej troski o bezpieczeństwo uczestników w przyszłości. Teraz całą swoją energię skupiam na jednym celu – odzyskać to, co kiedyś było oczywiste, czyli możliwość poruszania się o własnych siłach przekazał w oświadczeniu.

Polsat wydał oświadczenie po wypadku na planie „Ninja vs Ninja”

Stacja Polsat wydała specjalne oświadczenie, odnosząc się do incydentu na planie. Przedstawicielka działu PR zapewniła, że produkcja programu jest w stałym kontakcie z zawodnikiem. Podkreśliła również, że wszyscy uczestnicy biorący udział w show są świadomi ryzyka kontuzji, jakie niesie ze sobą udział w ekstremalnych zmaganiach sportowych.

Po niefortunnym upadku uczestnik natychmiast został objęty opieką medyczną na miejscu i przewieziony karetką do szpitala. Produkcja programu jest w stałym kontakcie z zawodnikiem i nie pozostawia go bez wsparcia. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach w programie są świadomi możliwych kontuzji wynikających ze sportowych zmagań, tak jak w każdej dyscyplinie sportowej poinformowała stacja.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. wypadku uczestnika „Ninja vs Ninja”.

