Adam Kraśko to uczestnik pierwszej edycji "Rolnik szuka żony", jednak to, że nie znalazł miłości w programie to nie znaczy, że nie śledzi kolejnych sezonów! Okazuje się, że rolnik wypatrzył sobie nawet kilka potencjalnych kandydatek na żonę! Która z uczestniczek ostatniej edycji show wpadła mu w oko? Zobaczcie, co zdradził w rozmowie z Party.pl!

Reklama

Zobacz także: Adam Kraśko zdradza kulisy "Rolnik szuka żony"! Tego jeszcze nie wiedzieliście!

Adam Kraśko z pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że wypatrzył już sobie kandydatkę na żonę w późniejszych sezonach!

Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" wciąż szuka miłości. Czy któraś z uczestniczek będzie zainteresowana relacją z rolnikiem?

East News