"Warsaw Shore" budzi skrajne emocje i być może dzięki temu jest hitem w swoim czasie antenowym (zobacz). Popularność show rodzi na naszych oczach nowe skandalistki, o których zapewne długo będzie głośno. Wydawać by się mogło, że mamy do czyniania z bohaterkami idealnymi dla magazynu "Playboy" - gorące, gotowe na wszystko i wyuzdane seksbomby. W końcu w nagich pozach oglądaliśmy już gwiazdy "Big Brothera", "Baru" czy "Dwóch Światów". Jak się okazuje, nie zobaczy za to żadnej z dziewczyn z "Ekipy z Warszawy".

Reklama

Na Facebooku redakcja wystosowała oświadczenie w związku z licznymi zapytaniami:

W odpowiedzi na liczne pytania i sugestie, w sposób jasny i ostateczny oświadczamy wszystkim zainteresowanym: polska edycja magazynu Playboy nie ma zamiaru w najbliższej (dalszej także) przyszłości realizować jakichkolwiek zdjęć z udziałem którejkolwiek z uczestniczek programu Warsaw Shore. W dalszym ciągu staramy się udawać, że nie wiemy co to takiego.

Dobra decyzja? Przypomnijmy, że w grudniowym numerze swoje wdzięki pokazuje "aktorka" serialu "Miłość na bogato". Zobacz: Sylwia Nowak odsłania całe ciało

Reklama