W "Sanatorium miłości" zrobiło się tak gorąco, że tym razem nie skończyło się na nerwowych spojrzeniach i cichych pretensjach. Po interwencji Marty Manowskiej i konfrontacji z uczestnikami Basia podjęła decyzję o wyjeździe z programu. A kiedy wydawało się, że grupa wreszcie złapie oddech, zapowiedź kolejnego odcinka dorzuciła nową iskrę. Narasta napięcie między Ewą i Mike’em, a co więcej dołącza nowa kuracjuszka. Tymczasema widzowie w sieci już rozkręcają dyskusję i są zaskoczeni zachowaniem niektórych uczestników...

Odejście Basi z "Sanatorium miłości" nie zakończyło konfliktów

Jeśli komuś wydawało się, że po odejściu Basi z "Sanatorium miłości" zapanuje tam błogi spokój, to szybko przekona się, że się pomylił. Odejście jednej osoby początkowo faktycznie zmieniło nastroje w grupie. Część uczestniczek nie ukrywała, że po wyjeździe Basi poczuły ulgę, a codzienność stała się lżejsza. Pojawiły się też sygnały, że w grupie wreszcie zrobiło się spokojniej i bezpieczniej emocjonalnie.

Ale "Sanatorium miłości" rzadko daje widzom długą przerwę od napięć. Zamiast długiego resetu zapowiada się szybka zmiana akcentów. Konflikt, który wybuchł wokół Basi, zamyka się wyjazdem, jednak w kolejnym odcinku emocje przenoszą się w inne miejsce i tym razem chodzi o Ewę i Mike'a. Wygląda na to, że między nimi pojawi się mocne spięcie. Co więcej, ostatnia podwójna randka wywołała spore emocje wokół Emilii. Widzowie są lekko zażenowani jej zachowaniem. W sieci już zawrzało!

Widzowie "Sanatorium miłości" komentują zachowanie kilku uczestniczek

Uczestnicy "Sanatorium miłości" coraz odważniej podchodzą do randek, a ostatni wieczór taneczny pokazał, że nie ma przed nimi tematów tabu. Internauci mają wątpliwości, czy w tej edycji powstaną jakiekolwiek pary i podsumowują, że niektórzy seniorzy zachowują się, jakby przyjechali do programu jedynie po przygodę. Tylko Teresa i Lilla podbiły serca fanów "Sanatorium miłości".

Tereska i Lilla najbardziej naturalne. Z facetów Zbigniew. Reszta, to gwiazdy i napaleńcy

Dla mnie najfajniejsze i mądre są Lilla, Teresa i Ewa, no może jeszcze Bożena. Emilia cicha woda odsłoniła swoje oblicze, flegmatyczna księżniczka. Sama nie wie kogo i czego chce.

W sieci pojawiają się komentarze, że niektórzy uczestnicy, a w szczególności uczestniczki zachowują się niesmacznie. Chodzi o Emilię i Bożenkę, które zdaniem niektórych fanów zbyt często rozmawiają na tematy związane z seksualnością.

Jak dla mnie wyjątkowo... groteskowo i niesmacznie- ale to tylko moje zdanie.

Zachowanie tych pań jest sztuczne, wręcz żenujące

Z drugiej strony nie brakuje pozytywnych głosów od osób, które piszą wprost, że seniorzy też mają prawo do zabawy. Są dorośli i nie muszą spędzać czasu tylko na kanapie:

Do odważnych świat należy, bawcie się ,randkujcie, pokonujcie swoje możliwości, nie patrzcie na tych którzy was krytykują, oni wam zazdroszczą, bo sami siedzą na kanapach powodzenia

Mnie się podoba, fajnie że są odważni, a życie i tak pokaże jak się wszystko ułoży, pozdrawiam i trzymam kciuki

Sądzicie, że powstanie para w tym sezonie "Sanatorium miłości"?

Zobacz także:

Uczestniczki "Sanatorium miłości" fot. Facebook Sanatorium miłości TVP