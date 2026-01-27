W sieci pojawił się fragment archiwalnego odcinka "Gier małżeńskich", w którym jeden z uczestników zaczął obrażać uczestniczkę. Widzowie uważają, że posunął się za daleko:

Koleś wygląda jak czerstwa bułka i ma czelność krytykować atrakcyjną dziewczynę. Dlaczego to zawsze brzydcy ludzie mają taki tupet?

W dodatku wielu z nich rozpoznało w niej uczestniczkę 12. edycji "Rolnik szuka żony".

Awantura w "Grach małżeńskich" viralem w sieci. Internauci oburzeni

Program "Gry małżeńskie" emitowany na Polsat Cafe, to reality show, w którym singielka spotyka się z trzema kandydatami, ale dwóch z nich, jest w związku. Zadaniem bohaterki jest wskazanie tego, który pozostaje wolny na podstawie spotkania czy wyglądu jego miejsca zamieszkania. Na Instagramie @polsatboxgo pojawił się właśnie fragment archiwalnego odcinka, w którym doszło do awantury, a mężczyzna postanowił zacząć obrażać kobietę, z którą doszło do spotkania:

Ja nie wiem, chyba nie jestem w Twoim typie zaczęła singielka.

"Jakoś nie bardzo mnie pociągasz" - stwierdził, a gdy dopytywała, nie miał litości:

Szczerze to brzydka z twarzy jesteś.

Singielka z "Gier małżeńskich" nie mogła w to uwierzyć:

Jeszcze chyba nigdy mi nikt tak nie powiedział, ale doceniam szczerość. Nawet nie wiesz, ile tysięcy wydałam na tę twarz i ty mówisz, że ja brzydka jestem? Ty mi się też nie podobasz. Ja ciągnę na siłę tę rozmowę. Jesteś nudny, wydaje mi się, że masz problem ze znalezieniem partnerki i dlatego Twoja partnerka się zgodziła, żebyś wziął udział w tym programie. Nie wiem, żebyś zobaczył chociaż raz jakąś kobietę porządną, brzydką z twarzy.

Dalej kontynuowała:

Może Ty jesteś impotentem jakimś, nie wiem, tak się dziwnie zachowujesz. Jak prawiczek, jak chłopiec

W tym momencie uczestnik "Gier małżeńskich" zaczął:

A Ty mi wyglądasz na chamską, wyglądasz mi na prosty*utkę, wyglądasz mi na lesbijkę

Kobieta ostatecznie wylała na mężczyznę szklankę wody i wyszła ze spotkania. Internauci nie mogli nie skomentować sceny, którą właśnie zobaczyli:

Co tam biedna żona musi słuchać, skoro do obcej tak mówi!

Szok. Facet nie potrafi nawet się zachować....poza tym dziewczyna nie jest brzydka. Jeśli to nie jest ustawione to burak do potęgi ntej

Co to bzdury ten gościu, co on tam robi i jak się zachowuje, czy on potrafi rozmawiać.

Nie oceniam ludzi po wyglądzie ale po charakterze już tak i powiem jedno, gorszego prymitywa nie widziałam

Obrażona singielka z "Gier małżeńskich" była w "Rolnik szuka żony"

Chociaż to archiwalny odcinek "Gier małżeńskich" to internauci szybko rozpoznali, że singielka wzięła również udział w 12. edycji "Rolnik szuka żony":

Ta pani w różowej sukience była w Rolniku w ostatnim sezonie ;) Wyglądała na bardzo sympatyczną, a dodatkowo widać, że to zadbana ładna kobieta ;)

Doprecyzowali również, że starała się o względy Gabriela.

