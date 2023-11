Kiedy Katarzyna Olesiuk wzięła udział w "Milionerach", chyba nie wiedziała, że stanie się "znana" z powodu swojego makijażu. Studentka SGH i modowa blogerka przykuła jednak uwagę Dody. A właściwie to, jak się pomalowała...

Wokalistka okrzyknęła uczestniczkę "współczesną Kleopatrą". Skomentowała kreski na oczach Kasi tak:

A potem już fala hejterskich i żartobliwych komentarzy na temat makijażu uczestniczki "Milionerów" rozniosła się po portalach.

Katarzyna Olesiuk postanowiła odpowiedzieć na tak liczne zainteresowanie i pokazała jak zrobić się na "współczesną Kleopatrę". Nagrała tutorial, w którym wyjaśnia, jak wykonać efektowne kreski.

Zaczęła od przeczytania "najlepszych" komentarzy internautów pod swoim adresem.

Wyjaśniła również, ile w skali roku wydaje na eyeliner. I odpowiedziała na wszystkie pytania nurtujące internautów.

Uczestniczce nie umknęła również wypowiedź Dody, którą przywołała w nagraniu.

W tym momencie chciałabym jeszcze serdecznie pozdrowić Dodę, jeżeli kiedykolwiek będzie chciała, żeby eyelinerowa kreska ją poniosła, to już wie, gdzie szukać - powiedziała z uśmiechem Kasia i przystąpiła do instruktażu malowania oczu.

Jest to mój standardowy dzienny makijaż, nie mogę tylko tak się pomalować do pracy. Życzę wszystkim kobietom i mężczyznom, co lubią makijaż żeby mieli tyle frajdy z malowania co ja - powiedziała Kasia, która pokazała duży dystans do swojej osoby.