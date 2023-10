Marcin Bosak i Wiktoria Omyła spróbują swoich sił jako jedna z par 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Premierowy odcinek show odbędzie się już w najbliższy piątek. Ostatnie miesiące pełne były intensywnych treningów i prób przed pokazami na żywo.

To co mi się tutaj podoba to jest współpraca. To nie jest podglądanie, co komu nie idzie lub co komu wychodzi tylko wzajemna pomoc! - powiedział Marcin Bosak w rozmowie z Party.pl