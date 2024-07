Uczestnicy konkursu Trendy podczas festiwalu Top Trendy 2013

9 z 11

Red Lips to zespół, który powstał w 2009 roku w Warszawie. W skład zespołu wchodzi charyzmatyczna i elektryzująca wokalistka – Ruda oraz kompozytor, producent i gitarzysta Łukasz Lazer. Duet brał udział w pierwszej edycji muzycznego show „Tylko muzyka. Must Be The Music”, gdzie dotarł do półfinału.