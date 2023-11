10 z 15

Katarzyna Strojek, 35 lat.

Wspólnie z siostrą bliźniaczką prowadzi firmę organizującą wesela. Jak mówi, „ludzie przychodzą do nas z pierścionkiem, a wychodzą z obrączkami”. Często kłóci się z siostrą, ale szybko dochodzą do porozumienia. Jest bardzo rodzinna i to właśnie ze względu na krewnych nie chciałaby opuścić Kielc, które są jej miejscem na ziemi.