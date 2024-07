Marta Grycan polubiła pokazywać jak wygląda jej rodzinne życie. W święta pokazała choinkę giganta, wcześniej pochwaliła się wakacjami w Mediolanie, a w międzyczasie wrzuca projekty swoich sukienek dla córek i siebie. Teraz bizneswoman postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała jak wyglądają jej słodkie przygotowania na poniedziałkowe katolickie święto Trzech Króli.

Na Instagramie Grycanki można zobaczyć kulinarne przygotowania do długiego weekendu, na których jej najmłodsza córka Gabrysia pozuje z talerzem pełnym babeczek. Z kremem, z orzechami, z karmelem, z czekoladą - do wyboru do koloru. Nic tylko się zajadać.

Macie ochotę na jedną?

