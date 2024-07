Ivona Pavlović dała się poznać, jako wymagająca jurorka w Tańcu z Gwiazdami. Jej mąż, Wojciech Oświęcimski, gościł dziś w programie DDTvn i starał się zmienić surowy wizerunek żony.

Reklama

- W naszym domu rządzi Iwonka. Ja się cieszę, że ona taka jest. Bo każdy chce jednak wesprzeć się na kimś. Ja mam w Iwonie oparcie, Ona ma we mnie. Nie spieramy się w domu, kto ma rządzić, bo to nie na tym polega – przyznał Oświęcimski.

- To, co Pani powiedziała wcześniej o Iwonie, że jest twardą, silną kobietą, że ma taki czarny charakterek (nawiązanie do wypowiedzi prowadzącej - przy. red.). Jej opinię zdecydowanie popsuła Beata Tyszkiewicz. Iwonka jest dobrą kobietą i słodką – dodał.

Reklama

Czy możliwe, aby to właśnie Beata Tyszkiewicz wykreowała ten surowy wizerunek Czarnej Mambie? Myślicie, że mąż Pavlović ma rację?